محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية القنصلية الفرنسية بالعيد القومي الفرنسى

وفي كلمته، أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بمشاركته هذا الحدث الجليل الذى نحتفل فيه بالثورة الفرنسية التى أرست مبادئ الإخاء و الحرية و المساواة.

وأشاد بالعلاقات القوية التى تربط بين مصر وفرنسا عبر التاريخ، وخاصة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القيادة السياسية فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حرصت على تنمية هذه العلاقات على مختلف الأصعدة.

من جانبه، ثمن محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية مدى التعاون بين مصر وفرنسا من خلال تبادل الزيارات و اتفاقيات التعاون والمشروعات مثل مشروع ترام الرمل و مشروع تدوير البلاستيك ،وأشار إلى حرص القنصلية الفرنسية على تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين.