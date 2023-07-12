اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:45 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية القنصلية الفرنسية بالعيد القومي الفرنسى

الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:00 م
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية القنصلية الفرنسية بالعيد القومي الفرنسى جانب من الاحتفالية
الإسكندرية جاكلين منير

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حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، حفل استقبال القنصلية الفرنسية بمناسبة العيد القومي الفرنسى، وذلك بحضور محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والقيادات الأمنية و القناصل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة.
 
وفي كلمته، أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بمشاركته هذا الحدث الجليل الذى نحتفل فيه بالثورة الفرنسية التى أرست مبادئ الإخاء و الحرية و المساواة. 
وأشاد بالعلاقات القوية التى تربط بين مصر وفرنسا عبر التاريخ، وخاصة في  السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القيادة السياسية فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حرصت على تنمية هذه العلاقات على مختلف الأصعدة. 
 
من جانبه، ثمن  محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية مدى التعاون بين مصر وفرنسا من خلال تبادل الزيارات و اتفاقيات التعاون والمشروعات مثل مشروع ترام الرمل و مشروع تدوير البلاستيك ،وأشار إلى حرص القنصلية الفرنسية على تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين.
 
 

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

قنصلية فرنسا

قنصل فرنسا



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