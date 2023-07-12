اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 04:04 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية :تشجير الطرق الرئيسية بزراعة نحو 138 شجرة بالأحياء

الأربعاء، 12 يوليو 2023 03:24 م
محافظ الإسكندرية :تشجير الطرق الرئيسية بزراعة نحو 138 شجرة بالأحياء جانب من التشجير
الإسكندرية جاكلين منير

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 أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على زيادة المسطحات الخضراء بنطاق الأحياء، لافتا أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة  محمد الحلوانى؛ وبالتنسيق مع الجهات المعنية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية، وذلك فى إطار المبادرة  الرئاسية " زراعة 100 مليون شجرة"
 
 
وأوضح الشريف؛ أنه تم زراعة نحو 138 شجرة مثمرة وغير مثمرة خلال الأسبوع السابع والأربعون بأحياء الإسكندرية منذ بداية تنفيذ المبادرة.
 
وأضاف ؛ أنه تم زراعة 297 شجرة مثمرة وغير مثمرة  بحى غرب، فضلا عن زراعة 215 شجرة غير مثمرة بحى العجمى،  وزراعة  98 شجرة مثمرة بنطاق حى شرق ، بالإضافة إلى زراعة 40 شجرة خاصة بأعمال الإدارة العامة للحدائق المركزية، وزراعة 16من الأشجار بحى المنتزة ثان .
 
 
 

الاسكندرية

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