محافظ أسوان: تنفيذ 95 % من مشروع مكتبة مصر العامة على مساحة 3200 متر

رافق محافظ أسوان خلال الجولة، السفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً محمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة وكيل وزارة الثقافة ، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة.

وخلال الجوله التفقدية وجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة وضع اللمسات الجمالية ، والتجهيز لفرش المكتبة بكافة مكوناتها من الأثاث والأجهزة بشكل راقى داخل الـ 3 أدوار ، والتى روعى فيها الإعتماد على الخامات ذات الطابع الأسوانى حيث تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الإتصالات والمعلومات ، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية ، فضلاً عن المسرح والسينما ، والغرف الخدمية والأرشيف ، علاوة على كافتيريا ، ودورات المياه ، واللاندسكيب ، والبدروم ، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزى.

وأشار المحافظ، إلى أهمية رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية ، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية ، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية ، بالإضافة إلى أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح ، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل ، فضلاً عن المسطحات الخضراء ، والجراج الذى سيساهم فى إستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى.

فيما أشاد السفير محمد رضا الطايفى ، والوفد المرافق له بما تم إنجازه من أعمال بمكتبة مصر العامة بمتابعة مستمرة من محافظ أسوان ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتجهيز الكامل لتكون المكتبة واجهة مشرفة ونموذجية ، وتقدم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لخدمة أبنائنا فى الجيل الحالى والأجيال القادمة .