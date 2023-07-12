اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مايك بنس يهاجم بايدن وترامب.. ويؤكد: السلام المتسرع مع روسيا يهدد أمننا

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:36 ص
مايك بنس يهاجم بايدن وترامب.. ويؤكد: السلام المتسرع مع روسيا يهدد أمننا مايك بنس نائب ترامب السابق والمرشح الجمهوري المحتمل
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس المرشح المحتمل في سباق البيت الأبيض 2024 تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه قادر على إنهاء الحرب الأوكرانية خلال 24 ساعة - وهو ما قال بنس إنه لا يمكن أن يحدث إلا إذا خضعت الولايات المتحدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بنس في حوار مع فوكس نيوز: "رفيقي السابق في الترشح يحب التحدث عن حلها في يوم واحد الطريقة الوحيدة لحل هذه الحرب في يوم واحد هي إذا أعطيت فلاديمير بوتين ما يريد."

وأضاف بنس ، الذي أصبح مؤخرًا أول مرشح للحزب الجمهوري يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، أن فرض سلام متسرع مع روسيا من شأنه أن يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وربما يجر البلاد إلى الحرب.

قال بنس: "لقد قابلت فلاديمير بوتين سابقا ، نظرت في عينيه مباشرة .. إذا تغلب فلاديمير بوتين على أوكرانيا - إذا كان ببساطة يرهق الولايات المتحدة والغرب - ليس لدي أدنى شك في أنه سيعبر الحدود ، ربما إلى ليتوانيا نفسها ، أو إستونيا أو لاتفيا أو دول البلطيق. "

وأضاف محذرا: "وستكون تلك دولًا يتعين علينا فيها إرسال قواتنا المسلحة للذهاب والقتال بموجب معاهدة الناتو".

وردا على سؤال عما سيقوله لترامب في مرحلة المناظرات حول الحرب ، قال بنس إنه سيواصل إرسال مقاتلي كييف "ما يحتاجون إليه للفوز" لإنهاء الصراع لصالح أوكرانيا وواشنطن: " انظر ، السبب الذي جعل روسيا لم تحاول حتى إعادة رسم الخطوط الدولية بالقوة خلال إدارتنا هو أننا كنا أقوياء .. أعتقد أنه من مصلحة بلدنا أن نقدم لهم ما يحتاجون إليه لمنعهم هناك ، وصدهم هناك."

ووجه بنس انتقادات للرئيس جو بايدن واداراته مشيرا الى انه على الرغم من ارسال جميع حزم المساعدات العسكرية لاوكرانيا البالغ قيمتها 42 مليار دولار الا ان البيت الأبيض لم يتحرك بالسرعة الكافية بشان أنظمة الأسلحة المهمة.

وقال: "هناك طريق واحد فقط لتحقيق النجاح هنا ، وهو إعطاء الجيش الأوكراني - بسرعة أكبر بكثير مما فعله جو بايدن - ما يحتاجون إليه لصد الغزو الروسي واستعادة بلادهم."

كما انتقد بنس بايدن لأنه لم يشرح بشكل جيد للشعب الأمريكي "ماهية مصلحتنا الوطنية في أوكرانيا"، قائلا: "جو بايدن لم يقود بالطريقة التي يريده الشعب الأمريكي أن يقودها ... إنه يلقي هذه الخطب المبهمة حول الديمقراطية ، لكن انظر - مصلحتنا هناك أن نمنح الجيش الأوكراني الوسائل لصد العدوان الروسي"

وأضاف "لا تخطئ في الأمر، أعتقد أن هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية لإرسال رسالة إلى الصين مفادها أن أمريكا والغرب لن يتسامحا مع عدوان عسكري من قبل روسيا أو من قبل الصين لإعادة رسم الخطوط الدولية"

 

 


بايدن

ترامب

مايك بنس

انتخابات أمريكا 2024

البيت الأبيض

الانتخابات الامريكية 2024

روسيا وأوكرانيا

بوتين



الموضوعات المتعلقة

NBC News: مايك بنس أجرى زيارة سرية لـ أوكرانيا والتقى زيلينسكى

الجمعة، 30 يونيو 2023 11:21 ص

مايك بنس يستعد لمواجهة ترامب مع إعلان ترشحه رسميا فى انتخابات 2024.. نائب الرئيس السابق ينضم لميدان مزدحم من المتنافسين على الترشيح الجمهورى.. ذا هيل: من النادر تاريخيا تنافس رئيس سابق ونائبه على الترشح للرئاسة

الإثنين، 05 يونيو 2023 09:00 م

ذا هيل: مايك بنس يستعد لمواجهة ترامب مع إعلان ترشحه رسميا فى انتخابات 2024

الإثنين، 05 يونيو 2023 01:02 م

ترامب عقبة فى طريق مايك بنس نحو الرئاسة.. نيويورك تايمز: علاقة مايك المعقدة بدونالد أكبر تحدٍ يواجه ترشحه المحتمل للبيت الأبيض..منافسته له على الترشيح الجمهورى وشهادته فى "اقتحام الكونجرس" تجعله فى وضع غير مريح

الأحد، 30 أبريل 2023 08:00 م

مايك بنس يدلى بشهادته حول جهود ترامب للبقاء فى السلطة 2020

الجمعة، 28 أبريل 2023 10:59 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة