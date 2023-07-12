اليوم السابع
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"لصوص الذكاء الاصطناعي" يثيرون قلق الهيئات المالية في بريطانيا.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:26 ص
"لصوص الذكاء الاصطناعي" يثيرون قلق الهيئات المالية في بريطانيا.. اعرف التفاصيل سوناك ـ أرشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

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حذر رئيس الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة من أن البنوك والمستثمرين وشركات التأمين سيتعين عليهم تكثيف إنفاقهم لمكافحة المحتالين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لارتكاب جرائمهم.

وفي خطاب ألقاه نيخيل راثي ، الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي (FCA) قال أن مخاطر الاحتيال السيبراني والهجمات الإلكترونية والاحتيال في الهوية تتزايد من حيث الحجم والتطور والفعالية حيث يصبح الذكاء الاصطناعي (AI) أكثر انتشارًا .

ووفقا لصحيفة الجارديان، أدت التطورات السريعة في تطور الذكاء الاصطناعي إلى جعل الشركات تتدافع للعمل على كيفية استخدام التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية، كما أثارت التكنولوجيا المتقدمة مخاوف بشأن السهولة التي يمكن للمستخدمين من خلالها تزوير اللغة والصوت والفيديو.

كما حذر راثي من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستزيد من المخاطر على الشركات المالية على وجه الخصوص ومن المتوقع أن يكون كبار المديرين في تلك الشركات "مسؤولين في نهاية المطاف عن أنشطة الشركة" بما في ذلك القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: "مع اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر ، يجب أن يتسارع الاستثمار في منع الاحتيال والمرونة التشغيلية والإلكترونية في نفس الوقت"سنتخذ موقفًا قويًا بشأن هذا - الدعم الكامل للابتكار المفيد جنبًا إلى جنب مع الحماية المتناسبة."

ويعتقد راثي أن الذكاء الاصطناعي سيكون له فوائد للقطاع المالي في تحسين النماذج المالية وزيادة الإنتاجية في دعم العملاء وتعزيز كشف الاحتيال وغسل الأموال.

ومع ذلك ، سيقول إن هناك مخاطر محتملة أخرى للأسواق المالية ، بما في ذلك التقلبات العالية في تحركات الأسعار ، التي تحركها روبوتات التداول الآلي ، أو مجموعات البيانات المتحيزة التي قد تكون أكثر ضررًا إذا اعتمد عليها الذكاء الاصطناعي.

وتابع: "يمكن أن يفيد استخدام الذكاء الاصطناعي الأسواق ويمكن أن يتسبب أيضًا في مخاطر تؤثر على النزاهة واكتشاف الأسعار والشفافية والعدالة في الأسواق إذا تم إطلاقها دون قيود"


الذكاء الاصطناعي

بريطانيا

بنوك بريطانيا

الاحتيال بالذكاء الاصطناعي

الأسواق المالية



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