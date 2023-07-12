اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الشمالية تطلق "صاروخا بالستيا غير محدد" باتجاه بحر الشرق

الأربعاء، 12 يوليو 2023 08:53 ص
كوريا الشمالية تطلق "صاروخا بالستيا غير محدد" باتجاه بحر الشرق صاروخ باليستى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت سول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا بعد أيام من تهديدها بإسقاط أى طائرة تجسس أمريكية تنتهك مجالها الجوى.

وقالت هيئة الأركان المشتركة فى الجيش الكورى الجنوبى حسبما نقلت "سكاى نيوز"، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق".

وليل الاثنين، أشارت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم كيم جونج أون ومستشارته، الى أن طائرة تجسس أمريكية خرقت المجال الجوي الشرقي لكوريا الشمالية مرتين صباح اليوم نفسه.

وحذرت في بيان من اتخاذ "خطوة حاسمة" اذا تجاوز الجيش الأمريكى الخط العسكرى لحدودها البحرية.

وكانت واشنطن قد أعلنت في أبريل عزمها إرسال غواصة بالستية مسلحة نوويا في أول زيارة لميناء كوري جنوبي منذ عقود، دون تحديد موعد لذلك.

وأجرت كوريا الشمالية عدة عمليات إطلاق صواريخ هذا العام في خرق للعقوبات، بما في ذلك اختبار أقوى صواريخها البالستية العابرة للقارات، وفي مايو حاولت وضع قمر صناعي للتجسس العسكري في المدار.

وردا على ذلك أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تعزيز التعاون الدفاعي مع واشنطن، ونظم مناورات عسكرية مشتركة بأسلحة متطورة.

ويشارك يون في قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا سعيا لتعزيز التعاون مع أعضاء الحلف بشأن التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية، وفق مكتبه.

 


كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

صاروخ باليستى

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