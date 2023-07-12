قوى مناعتك واحمى نفسك من الفيروسات بهذه الأطعمة

كتبت فاطمة ياسر

الحفاظ على مناعة قوية يعني حمايتك من الإصابة بالعديد من الفيروسات والأمراض، ولذا يجب أن يقوم الشخص بتناول بعض الأطعمة المسئولة عن ذلك، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لموقع "dietdoctor".

تناول الأطعمة الغنية بالحمضيات يعد من الحيل الجيدة لرفع كفاءة الجهاز المناعي، لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي"، الذي من دوره مكافحة العدوى، وأيضا إنتاج المزيد من خلال الدم البيضاء ومحاربة الجهاز المناعي للإصابة بالأمراض، ولذا عليك تناول البرتقال والليمون، والجريب فروت.

الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة تعد من الحيل الغذائية العالية، التي تساهم بشكل كبير في رفع دور الجهاز المناعي وتحد من التعرض للإصابة بالعدوي الفيروسية، ولذا يمكنك تناول الفلفل الأحمر، المكسرات، والشاي الأخضر، والتوت.

البروكلي والثوم من الحيل الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وتحد من تعرضه للإصابة بأي عدوي فيروسية، فالثوم والبروكلي من الأطعمة التي تحتوي علي فيتامين أ وسي ومضادات الأكسدة والألياف، ولذا عليك الإكثار من تناولهما.

الزنجبيل، هو عنصر آخر يلجأ إليه كثيرون بعد المرض، وقد يساعد في تقليل الالتهاب، لا سيما التهاب الحلق. كما يساعد الزنجبيل في تقليل حالة الشعور بالغثيان المصاحبة للأمراض المعدية.