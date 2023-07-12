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الأربعاء، 12 يوليو 2023 07:08 م
أكرم القصاص
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قطار الثانوية العامة يصل إلى محطته الأخيرة.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 12 يوليو 2023 07:00 م
قطار الثانوية العامة يصل إلى محطته الأخيرة.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، قطار الثانوية العامة يصل إلى محطته الأخيرة.. الطلاب يؤدون امتحانات الأحياء والفلسفة والجبر والهندسة.. و«التعليم» تؤكد: حرمان كل من تورط فى غش أو تصوير أسئلة وحجب نتائجهم.
 
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ـ «مدبولى»: تطوير «جنوب القاهرة» جزء من خطة الدولة لإعادة تأهيل المقاصد التاريخية.. رئيس الوزراء: نحرص على أن يحافظ مخطط التطوير على الطابع التراثى المميز للمنطقة.. ووزير التعليم العالى: ربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة لتدعيمها سياحيا

 
ـ قطار الثانوية العامة يصل إلى محطته الأخيرة.. الطلاب يؤدون امتحانات الأحياء والفلسفة والجبر والهندسة.. و«التعليم» تؤكد: حرمان كل من تورط فى غش أو تصوير أسئلة وحجب نتائجهم
 

ـ قمة جوار السودان مصر مع الأشقاء يدا بيد.. الرئيس السيسى حرص منذ بداية الأزمة على العودة الآمنة للمصريين.. وتوفير الدعم اللازم للشعب السودانى.. سياسيون: استضافة قمة دول جوار السودان تعكس الدعم المصرى غير المحدود للقضية.. القاهرة تسعى لصياغة موقف موحد لتسوية الأزمة بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى

 
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