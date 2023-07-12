فتح باب التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة بمراكز الثقافة الإسلامية

كتب – لؤي علي

قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف فتح باب التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة من الجنسين (الرجال – السيدات) بمراكز الثقافة الإسلامية بالسنة التمهيدية للعام الدراسي 2023م - 2024م، على أن يدرس المتقدم هذه السنة التمهيدية فإن اجتازها بنجاح بما لا يقل عن 60% يتم إلحاقه بالفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية، فإن لم يوفق في الحصول على هذه النسبة يكون قد حصّل شيئًا جيدًا من الثقافة الإسلامية يضيئ له طريق الفهم الصحيح.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في التوسع في عملية التثقيف الديني، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

ويكون تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المركز الذي يرغب في الدراسة به بدءًا من الثلاثاء 18/7/2023 حتى الأربعاء 2 / 8 /2023م في الفترة من الخامسة مساءً حتى الثامنة مساءً يوميًا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

علمًا بأن المصروفات الدراسية لهذه السنة هي أربعمائة جنيه فقط ، ويمكن أن تدفع على دفعتين ، الدفعة الأولى 200 جنيه قبل بدء الدراسة ، والدفعة الثانية 200 جنيه قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، علمًا بأن عدد المراكز الثقافية الإسلامية (35) مركزًا، وأن جميع المراكز تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف ، وهي:

م المديرية / المركز عنوان المركز

1- القاهرة مسجد النور بالعباسية

2- القاهرة – مدينتي المسجد الجامع الكبير بمدينتى ـ القاهرة الجديدة

3- الجيزة - بين السرايات ش حسين كمال- متفرع من ش الطوبجي- الدقي أمام مطافي الدقي

4- الجيزة - مسجد الاستقامة ميدان الجيزة- بجوار سنترال الجيزة

5- الإسكندرية - محرم بك ش قناة السويس ـ بجوار قسم شرطة محرم بك أمام مستشفى الحميات وبجوار مسجد الإمام

6- الإسكندرية - العجمي الهانوفيل– مساكن الصينية - مسجد الكريم

7- الشرقية - الزقازيق أسفل مسجد الفتح ـ أمام المبرة ـ بجوار نادى الشرقية

8- الشرقية - العاشر من رمضان أعلى مسجد الخير بالمجاورة (15)- العاشر من رمضان

9- الشرقية - فاقوس مسجد العيداروس (الجامع)- المنشية الجديدة - فاقوس

10- الغربية طنطا ميدان المحطة- ش السكة الجديدة ـ المسجد الأحمدي

11- الدقهلية المنصورة ـ ميدان الشيخ حسانين ـ مسجد الشيخ حسانين

12- كفر الشيخ أعلى مسجد الفلاحين ـ خلف محطة السكة الحديد

13- البحيرة دمنهور ـ مسجد السد العالي ـ خلف مديرية التربية والتعليم

14- القليوبية مدينة بنها ـ بنها الجديدة ـ الفلل - بجوار مسجد ناصر ـ كورنيش النيل

15- المنوفية ش جمال عبد الناصر قبلي - شبين الكوم بجوار مسجد الأنصار ـ الحى القبلي

16- مطروح مدينة مطروح- ش شكري القوتلي - مسجد التقوى– أمام مديرية الشئون الصحية

17- دمياط دمياط- ش الأعصر ـ مسجد موسى بيومي بجوار السوسنة

18- بور سعيد حي المناخ - ش المين والثلاثيني

19- الإسماعيلية شارع شبين الكوم- مجمع التوحيد - خلف مجمع المحاكم بالإسماعيلية

20- السويس مسجد عمر بن الخطاب - منطقة الأنصاري - إدارة السويس

21- الفيوم أمام المصالح الحكومية ـ مسجد فاطمة إلياس ـ أمام مديرية أمن الفيوم

22- بني سويف شارع صلاح سالم ـ أعلى مسجد على بن أبى طالب- الدور الرابع

23- المنيا ش كورنيش النيل- بجوار مسجد سيدي أحمد الفولي – الدور الثاني

24- أسيوط مدينة أسيوط – شارع ثابت ـ بجوار عصير التركي

25- سوهاج شارع القطب - أعلى مسجد قطب ـ أمام محطة سكة حديد سوهاج

26- قنا بندر قنا - ش 23يوليو بجوار مسجد ناصر

27- الوادي الجديد - الخارجة أعلى المجمع الإسلامي الكبير ـ الخارجة

28- الوادي الجديد - الداخلة أعلى دار مناسبات إدارة أوقاف الداخلة بموط

29- الأقصر شارع التليفزيون - بجوار خير زمان- فوق مسجد محمد حسين

30- أسوان منطقة السيل الجديد – إدارة أوقاف أسوان بجوار مسجد الحسن

31- شمال سيناء - العريش العريش -شارع 23يوليو ـ مسجد النصر

32- شمال سيناء - بئر العبد بئر العبد- منطقة العمارات- إدارة أوقاف بئر العبد- الدور الثاني

33- شمال سيناء - الحسنة مسجد الرحمن- الحسنة

34- جنوب سيناء إدارة أوقاف شرم الشيخ

35- البحر الأحمر الغردقة ـ الميناء- مسجد الميناء