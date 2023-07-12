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غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43

الأربعاء، 12 يوليو 2023 01:35 م
غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43 حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا نشاط رياح على كافة المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى  29 درجة.

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