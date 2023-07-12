اليوم السابع
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ضبط 5 أطنان منظفات مجهولة المصدر بالقاهرة

الأربعاء، 12 يوليو 2023 12:08 م
ضبط 5 أطنان منظفات مجهولة المصدر بالقاهرة حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن كيماويات - كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الكيماويات التى تستخدم فى تنظيف حمامات السباحة ومياه الشرب منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستخدام الآدمى.

وتبين أن ببعض المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وذلك بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المخزن على  (5,850 طن من الكيماويات )، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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سلع مجهولة المصدر

سلع منتهية الصلاحية

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