اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط محال مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية ورفع 311 حالة إشغال بالدقى

الأربعاء، 12 يوليو 2023 09:34 ص
ضبط محال مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية ورفع 311 حالة إشغال بالدقى ضبط محال مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية في الدقي
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن حي الدقي حملة مكبرة استهدفت رفع إشغالات وتعديات الكافيهات والأكشاك والمحال التجارية على الطريق العام ومتابعة انتظام غلق المحال التجارية الساعة 11مساءً، والورش الساعة 7مساءً والكافيهات الساعة 1صباحاً، وذلك وفقا لمواعيد الغلق الرسمية المقررة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة الحملات على مدار اليوم للتصدى لظاهرة الإشغالات، وكافة أشكال التعدى بالطرق العامة لتسيير الحركة المرورية وسير المشاة، علاوة على التواجد الميدانى بالشارع للعمل على حل كافة المشاكل التى تواجه المواطنين بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، عن ضبط ورشتين و6 محال مخالفين لمواعيد الغلق المقررة، بالإضافة إلى رفع 311 حالة إشغال من الكافيهات والمحال والأكشاك المخالفة.

يُذكر أن حي الدقي شن مؤخرا حملة مكبرة على ميدان طهران من شارع مصدق وكذا شارع التحرير وإيران؛ لرفع كافة إشغالات الكافيهات المخالفة، أسفرت عن رفع 244 حالة إشغال وتحرير محاضر إشغال للطريق العام للمخالفين.

رفع إشغالات المحال التجارية خلال حملة بالدقي (3)
رفع إشغالات المحال التجارية خلال حملة بالدقي

 

رفع إشغالات المحال التجارية خلال حملة بالدقي (4)
رفع إشغالات المحال التجارية خلال حملة بالدقي

 

رفع إشغالات المحال التجارية خلال حملة بالدقي (5)
رفع إشغالات المحال التجارية خلال حملة بالدقي

 

 

 

 

 


اشغالات

تعديات

اشغالات المحلات

تعديات على الطريق العام

حي الدقي

الدقي

الجيزة

محافظ الجيزة



الموضوعات المتعلقة

حى الدقى يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط سيارات الميكروباص المخالفة

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:43 ص

حى الدقى يتصدى لمخالفات استبدال أنشطة الجراجات ويرفع 121 حالة إشغال.. صور

الجمعة، 26 مايو 2023 02:08 ص

حى الدقى ينفذ حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة محيط جامعة القاهرة.. صور

الجمعة، 19 مايو 2023 12:12 م

رئيس حى الدقى يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

الخميس، 04 مايو 2023 02:16 م

حى الدقى يشن حملة مكبرة لتطهير أماكن جمع المخلفات.. صور

الإثنين، 01 مايو 2023 09:52 م

حى الدقى يشن حملة لرفع السيارات المتروكة والمخالفة للانتظار بشارع شارل ديجول

الأحد، 30 أبريل 2023 07:46 م

حى الدقى يشن حملة مكبرة لمراجعة تراخيص الكافيهات والمحلات التجارية.. صور

الأحد، 30 أبريل 2023 09:37 ص

حى الدقى يكثف حملات النظافة ورفع الإشغالات استعدادا لعيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:34 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة