ضبط محال مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية ورفع 311 حالة إشغال بالدقى

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي حملة مكبرة استهدفت رفع إشغالات وتعديات الكافيهات والأكشاك والمحال التجارية على الطريق العام ومتابعة انتظام غلق المحال التجارية الساعة 11مساءً، والورش الساعة 7مساءً والكافيهات الساعة 1صباحاً، وذلك وفقا لمواعيد الغلق الرسمية المقررة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة الحملات على مدار اليوم للتصدى لظاهرة الإشغالات، وكافة أشكال التعدى بالطرق العامة لتسيير الحركة المرورية وسير المشاة، علاوة على التواجد الميدانى بالشارع للعمل على حل كافة المشاكل التى تواجه المواطنين بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، عن ضبط ورشتين و6 محال مخالفين لمواعيد الغلق المقررة، بالإضافة إلى رفع 311 حالة إشغال من الكافيهات والمحال والأكشاك المخالفة.

يُذكر أن حي الدقي شن مؤخرا حملة مكبرة على ميدان طهران من شارع مصدق وكذا شارع التحرير وإيران؛ لرفع كافة إشغالات الكافيهات المخالفة، أسفرت عن رفع 244 حالة إشغال وتحرير محاضر إشغال للطريق العام للمخالفين.



رفع إشغالات المحال التجارية خلال حملة بالدقي



رفع إشغالات المحال التجارية خلال حملة بالدقي