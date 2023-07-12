ضبط راكب أجنبى بحوزته كمية متنوعة من المخدرات داخل عبوات شامبو ومعجون أسنان.. صور

كتب أحمد مصطفى

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في ضبط راكب أجنبي بحوزته كوكتيل من المخدرات اخفاهم بوسائل متنوعة.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط البريطانية القادمة من لندن تم ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من "الفيب" بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر بين طيات الملابس بالحقائب بعدد 15 عبوة، وكيس به بذور لنفس المخدر داخل جيب صغير بأحدي قطع ملابس الراكب بعدد 12 بذرة، وكميات أخرى من نفس المخدر أخفاهم الراكب داخل عبوات شامبو ومزيل عرق ومعجون أسنان وأكياس فيشار بعدد 14 لفة، وعلبة حلوي بها مادة cbd المخدرة بوزن 200 جرام وكيس شفاف به 630 جرام من المواد المخدرة، وماسك وجه خاص بتعاطي المخدرات و12 عبوة لورق البفرة.

وتم ضبط الراكب بواسطة كل من مصطفي عبد الوهاب صادق مأمور الجمرك، وعمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2.

وأمر أيمن عبد ربه شملول مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 82 لسنة 2023، وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.