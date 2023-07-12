ضبط المتهمين بسرقة حقيبة مالك شركة بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف تفاصيل تعرض مالك سركة بالطالبية للسرقة على يد عاطلين، حيث استوليا منه على مبلغ مالي، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض مالك شركة للسرقة بمنطقة الطالبية.

بإجراء التحريات الأولية، تبين أن عاطلين وراء سرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي من المجني عليه وتمكن رجال المباحث من تحديد هويتهما، وتم ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.