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صحيفة سودانية: نائب رئيس مجلس السيادة سيترأس وفد السودان غدا بقمة القاهرة

الأربعاء، 12 يوليو 2023 01:40 م
صحيفة سودانية: نائب رئيس مجلس السيادة سيترأس وفد السودان غدا بقمة القاهرة نائب رئيس مجلس السيادة السودانى مالك عقار
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشفت صحيفة السودانى، أن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، مالك عقار، سوف يترأس وفد بلاده المشارك فى قِمّة دول جوار السودان، المزمع عقده الخميس 13 يوليو بالقاهرة.

وتستضيف مصر غدا مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، بحسب المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، إنّ هذه الخطوة جاءت حرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة، في ظل الأزمة الراهنة بالسودان، وحرصاً منه على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرّض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.


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