"صحة أسوان" تنظم حملات تفتيشية على 415 منشأة خلال شهر.. صور

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة باستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة، على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هذه الحملات تستهدف ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة، إن إدارة مراقبة الأغذية نظمت حملات تفتيشية متتالية خلال شهر يونيو المنقضى شملت المرور على 415 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة.

وأوضح، أنه تم ضبط وإعدام 3802 كجم من الأغذية المختلفة ، و 1882 لتر مواد غذائية متغيرة الخواص الطبيعية ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ، مع تحرير 351 محضر جنحة صحية ، وذلك بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية ، وبمتابعة من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور.

وأشار، إلى أن هذه الحملات أسفرت أيضاً عن تحرير 75 مذكرة إغلاق إدارى لأماكن مخالفة ، بالإضافة إلى ضبط 427 كجم من المواد الغذائية المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات.