شاهد كيفية حصاد الفلفل الأخضر بالمنيا .. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من داخل مزارع محصول الفلفل الأخضر، والذى يعد محصولا للتصدير إلى عدد من دول أوروبا، وهو أحد المحاصيل التى تشتهر بها محافظة المنيا، وتزرع بمساحات خاصة فى قرى الظهير الصحراوى بالمحافظة، خاصة أن الفلفل يتم زراعته على مصاطب، لذلك من الممكن أن يشارك محصول اخر فى الزرعه الواحدة.

وقال بشوى فريد أحد المزارعين، إن محصول الفلفل الأخضريزرعه المزارع المنياوى منذ زمن، لكن مع مرور الوقت تتوسع زراعته، خاصة فى التربة الرملية، فى قرى الظهير الصحراوى والتى يفضل المزارعون فيها زراعة الخضروات.

وأضاف بيشوى أن محصول الفلفل يتم حصاده فى شهر يوليو حتى نهاية أغسطس وبتم جمعه من 10إلى 12مره، فى كل مره إنتاجية الفدان تصل إلى طن أو طن ونصف، ويجد الفلفل طريقه للسوق الأوربية لكن بأنواع وأحجام معينة، ويعد مركز مطاى والمنيا، أشهر مراكز زراعة الفلفل بانواعه وتزرع منه مساحات كبيرة، خاصة أن عمر الفلفل فى الأرض قليل جدا.

وأشار بيشوى إلى أن زراعة الفلفل تتم على مصاطب ويمكن زراعة أصناف وأنواع أخرى من المحاصيل بجوارها، كما أن تلك الزراعة تتم بطرق الرى الحديثة، من خلال الرى بالتنقيط، والفلفل من المحاصيل السهلة فى الزراعة رغم احتياجها إلى رعاية.