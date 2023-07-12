سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون طائر على متنها 300 سائح بالبر الغربى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحليق الرحلات بصورة طبيعية فجرًا، حيث حلقت بسماء البر الغربي 20 رحلة بالون، أقلت على متنها حوالي 300 سائح من حول العالم، تحت إشراف اللواء عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ومن جانبه صرح أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون بالأقصر، إنه خرجت من أرض المطار اليوم حوالى 20 رحلة بالون على متنها 300 سائح، كما خرجت أمس حوالى 23 رحلة أقلت 450 سائح من حول العالم، حيث تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة.

ويضيف أحمد عبود لـ"اليوم السابع"، إنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، حيث تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الانتقال بالمراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.



البالونات الطائرة خلال التحليق غرب الأقصر



الرحلات تحلق أعلى الوديان الجبلية بالأقصر