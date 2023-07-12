سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

ننشر سعر إغلاق الذهب في المعاملات المسائية اليوم الأربعاء، عقب تحرك سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية من 1924 إلى 1956 دولار، وسجل الذهب في مصر 2200 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2514 جنيها.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيها .

الجنيه الذهب 17600 جنيه

تباطأ التضخم في أميركا إلى أدنى معدل سنوي له منذ أكثر من عامين خلال شهر يونيو، الأمر الذي نتج عن بعض التباطؤ في التكاليف في الوقت الذي كانت فيه زيادات الأسعار تسير عند أعلى مستوى لها في أكثر من 40 عامًا.

وجاء التضخم في أميركا عند 3% وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الذي يقيس مجموعة واسعة من أسعار السلع والخدمات، بنسبة 0.2%.

أرقام التضخم الحالية تمنح الفيدرالي الأميركي مساحة أكبر في قراره القادم وفق جولد بيليون حيث بدأت الأسواق تتطلع إلى إمكانية ابطاء وتيرة رفع الفائد

البنك الفيدرالي كان يتطلع إلى خفض التضخم الذي كان يقترب من 9% بمعدل سنوي في هذا الوقت في عام 2022، وهو أعلى معدل في نوفمبر 1981.