ستولتنبرج يصف الاجتماع الأول لمجلس (الناتو) وأوكرانيا بـ"التاريخى"

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وصف السكرتير العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم /الأربعاء/، الاجتماع الأول لمجلس الحلف وأوكرانيا بـ"التاريخي".

وقال ستولتنبرج - بحسب ما جاء على الموقع الرسمى للناتو - "إنها حقا لحظة تاريخية، فالحلفاء وأوكرانيا يجلسون جنبًا إلى جنب على قدم المساواة لتناول رؤيتنا المشتركة للأمن الأوروبى الأطلسى".



ورحب ستولتنبرج، خلال الاجتماع، بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، وأشاد بشجاعة الأوكرانيين.



وفيما يتعلق بعضوية أوكرانيا فى الحلف، قال ستولتنبرج "إن الحلف سيصدر دعوة للانضمام عندما يتفق الحلفاء على أنه تم استيفاء الشروط"، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء الحرب يجب العمل على ضمان وجود ترتيبات ذات مصداقية لأمن أوكرانيا حتى لا يعيد التاريخ نفسه.



وفى السياق، قال مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسى سيرجى ناريشكين، لوكالة أنباء (تاس) الروسية، "بالنسبة لموسكو، لم يتم توضيح أو توثيق أى تطورات غير متوقعة حتى الآن فى قمة فيلنيوس للناتو"، مشيرا إلى أن شروط المفاوضات بشأن إنهاء العملية العسكرية فى أوكرانيا لم تعد بعد.



وأكد أنه أجرى محادثة هاتفية مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز فى أواخر يونيو الماضي، حيث تم التباحث بشأن ما يجب القيام به بشأن أوكرانيا، لافتا إلى أن ترتيب لقاء شخصى بينه وبين رئيس وكالة المخابرات المركزية لا يزال محتملا.



وكان السكرتير العام لحلف شمال الأطلسى قد أكد، فى وقت سابق، عزم الحلف مواصلة الوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت.