وقالت زاخاروفا ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، "على كييف أن تتعلم القواعد الغربية قبل أن تبدأ بالتعامل معها أو الاستفسار عن شروط انضمامها إلى الناتو " .

وأضافت المسؤولة الروسية "هذا هو النظام العالمي القائم على القواعد التي اخترعها الغربيون، إذ أنه لا توجد قواعد بالأساس، هذه القواعد يتم وضعها أثناء المجريات وتغييرها إذا لم تتحقق النتائج المرجوة منها " .

ويأتي هذا التصريح عقب التساؤلات التي طرحها وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حول شروط انضمام كييف للناتو، قائلا : "إن أوكرانيا لا تعرف ما هي الشروط التي يجب أن تلبيتها للانضمام إلى الناتو ومن يجب أن يصيغها ".

وفى وقت سابق، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "تردد الناتو وضعفه" في قبول انضمام أوكرانيا لعضويته، معتبرا "عدم تحديد إطار زمني لعضوية أوكرانيا في الناتو أمرا غير مسبوق وسخيفا".