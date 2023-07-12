اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 255 طن قمامة و15 طن أتربة بـ14 مركزاً ومدينة فى كفر الشيخ.. صور

الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:00 ص
رفع 255 طن قمامة و15 طن أتربة بـ14 مركزاً ومدينة فى كفر الشيخ.. صور جانب من الأعمال
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، ورفع القمامة والاتربة من الشوارع والميادين، وخاصة بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن، في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدميةبالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة والمخلفات الصلبة ب 14 مركزا ومدينة، مؤكداً على  رفع 255 طن قمامة ، و15 طن  أتربة من الشوارع والميادين، بالتعاون كافة مراكز ومدن المحافظة ال14، وجهاز النظافة بالمحافظة، موجهاَ بالمتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

استمرار رفع المخلفات من الطرق
استمرار رفع المخلفات من الطرق

رفع الاتربة من الطرق الرئيسية
رفع الاتربة من الطرق الرئيسية

رفع المخلفات بفوه
رفع المخلفات بفوه

رفع المخلفات
رفع المخلفات

كنس الشوارع ورفع الاتربة
كنس الشوارع ورفع الاتربة


 

 

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

حملات نظافة

رفع قمامة

حدائق عامة بكفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة