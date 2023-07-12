اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 04:44 م
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رفض استئناف لاعب كرة قدم شهير وتأييد حبسه سنة لسرقة ورقة زواجه العرفى

الأربعاء، 12 يوليو 2023 04:04 م
رفض استئناف لاعب كرة قدم شهير وتأييد حبسه سنة لسرقة ورقة زواجه العرفى محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قضت محكمة جنح مستأنف الهرم برفض استئناف لاعب كرة قدم شهيرعلى حبسه سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفى، وتأييد الحكم.
 
وكانت قد عاقبت محكمة جنح الهرم، في وقت سابق، لاعب كرة شهير في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم لاعب كرة شهير بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه فى بسرقة عقد الزواج العرفى .
 
واتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
 
وأوضحت فى بلاغها، أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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