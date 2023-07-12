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رئيس هيئة الدواء المصرية يزور شركة مستحضرات حيوية ولقاحات بجنوب إفريقيا

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:42 ص
رئيس هيئة الدواء المصرية يزور شركة مستحضرات حيوية ولقاحات بجنوب إفريقيا الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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زار الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مقر شركة  أفريجين للمستحضرات الحيوية واللقاحات بجنوب أفريقيا، حيث كان في استقباله الدكتورة بيترو تيربلانشيه، المدير العام للشركة.
 
تناولت الزيارة بحث سبل التعاون المستقبلي المشترك بين الشركة ونظائرها بجمهوريه مصر العربية في مجال اللقاحات والكواشف المعملية، وتهيئة المناخ المناسب لنجاح التعاون والشراكة بين الجانبين في ظل الدعم الفني والإجرائي الذي تقدمه هيئة الدواء المصرية لشركاء الصناعة.
 
جدير بالذكر أنه تم اختيار مصر، العام الماضي، ضمن الدول الست التي وقع عليها الاختيار لمبادرة تصنيع اللقاحات داخل القارة الأفريقية وفق تقنية mRNA، وأن شركة أفريجين هي الشركة التي وقع عليها الاختيار من قبل منظمة الصحة العالمية لتحتضن الأبحاث الخاصة بتطوير تكنولوجيا تصنيع اللقاحات بتقنية mRNA المستخدمة في تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد، والذي سيتم استخدامه في مبادرة نقل تكنولوجيا التصنيع التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية أثناء جائحة كورونا.
 
تأتي الزيارة في ضوء حرص الهيئة على المتابعة المستمرة لأحدث التطورات الخاصة بالأبحاث التي تجريها الشركة؛ للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة وهي نقل تكنولوجيا التصنيع للدول المختارة للمشاركة في المبادرة، كما تعكس الزيارة حرص الهيئة على دعم كافة سبل التعاون مع مختلف الجهات الدولية، وكذا استثمار حصول الهيئة على الاعتمادات الدولية، التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.

هيئة الدواء

جنوب افريقيا

اللقاحات



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