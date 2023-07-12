رئيس مياه القليوبية يتفقد مواقع العمل بكفر شكر للاطمئنان على الحالة الفنية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة، عدداً من مواقع العمل بمدينة ومركز كفر شكر، للاطمئنان على سير العمل بكافة المواقع وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لفروع الشركة بالمحافظة.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقليوبية، فى بيان لها، أنه شملت الجولة تفقد رئيس الشركة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بكفر الشهاوى خاطر وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها، وجدير بالذكر أن المحطة تخدم مركز ومدينة كفر شكر بتوابعها، بالإضافة إلى جزء من مركز بنها، حيث أن المحطة مرحلتين المرحلة الأولى بطاقة 10000 متر مكعب / يوم، وتعمل بنظام المعالجة الممتدة، والمرحلة الثانية بطاقة 20000 متر مكعب / يوم وتعمل بنظام ASBR.

كما شملت الزيارة، تفقد لورشة صيانة المحابس للاطمئنان على سير العمل، حيث استمع إلى خطة الشركة لإصلاح جميع المحابس التى تستخدم للتحكم فى ضخ المياه بشبكات ومحطات مياه الشرب وخطوط طرد محطات الصرف الصحى، بالإضافة إلى إصلاح المحابس الخردة وإعادة استخدامها مرة أخرى.

تأتى جولة رئيس الشركة للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بالمحطات حيث تم اللقاء بالعاملين والاطمئنان على سير العمل وإنجازه بالكفاءة المطلوبة، والاستماع إلى مطالب بعض العاملين بالقطاع والتوجيه بسرعة تنفيذها الأمر الذى يؤثر بدوره على تحقيق الرضا الوظيفى للعاملين وانعكاس ذلك على تقديم خدمة متميزة للمواطنين بمحافظة القليوبية.