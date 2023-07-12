رئيس قضايا الدولة يقرر تولى المستشارة يمنى بدير مهام إدارة تسكين وتنقلات مستشارى الهيئة

كتب أحمد إسماعيل

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الأربعاء، القرار رقم 198 لسنة 2023 بتولي المستشارة يمنى محمد رضا بدير مباشرة كافة مهام إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة.

وجاء نص قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 198 لسنة 2023 )

بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ والقوانين المعدلة له وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢٨٦ لسنة ١٩٩٤ بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له والمقتضيات صالح العمل .

المادة الأولى

تتولى المستشارة يمنى محمد رضا بدير مباشرة كافة مهام "إدارة تسكين وتنقلات مستشارى واعضاء الهيئة المشار إليها بقرار المستشار رئيس الهيئة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣.

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٢، وعلى المستشار نائب رئيس الهيئة "الأمين العام" تنفيذه.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.