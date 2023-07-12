رئيس جامعة عين شمس يلتقى المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالشرق الأوسط

كتب محمود راغب

التقى الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس ، جان نويل باليو: المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكفونية بالشرق الأوسط بقصر الزعفران وذلك بهدف مناقشة كيفية تنفيذ مشروع مركز أبحاث طبية ذات بعد أفريقي بناء على تكليف من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF). مما يساعد على تعزيز سبل التعاون بين مصر والشركاء الأفارقة والعمل مع المراكز البحثية المتميزة والجامعات الأعضاء في الوكالة.

شهد اللقاء الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا سابقاً و أستاذ العقاقير وكيمياء النواتج الطبيعية بكلية الصيدلة.

كان الحضور من جانب الوكالة الدكتور جان لوك دوماس (فرنسا): العضو المنتدب والرئيس السابق للمؤتمر الدولي لعمداء كليات الطب للتعبير الفرنسي CIDMEF والعميد السابق لقسم الصحة والطب والبيولوجيا البشرية في جامعة السوربون باريس شمال و الدكتورة كلودين لوغيه سورغو (بوركينا فاسو): أستاذة الأشعة ورئيسة القسم في المستشفى الجامعي بواغادوغو، العميدة السابق لكلية الطب، وزيرة الصحة السابق في بوركينا فاسو. نائب مدير عام CIDMEF حاليا، و الدكتورة رشا رمضان: مديرة المكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكفونية بمصر والدكتور رامي ناصر مدرس بجامعة نيو جيزة وطبيب أطفال.