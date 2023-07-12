رئيس الوزراء العراقي يكشف عن اتفاق مع إيران لإنهاء أزمة الكهرباء

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أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، انتهاء أزمة الغاز المستورد المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية، فيما كشف عن اتفاق مع إيران يقضي بمنحها النفط الأسود مقابل الغاز.

وقال السوداني - حسبما نقلت قناة السومرية نيوز - إنه "منذ بدء عمل الحكومة عملنا على تحديد الأسباب الحقيقية التي تلامس أزمة الكهرباء، ووضعنا حلول أمامها منها آنية ومتوسطة وبعيدة المدى"، معتبرًا أن هذه الأزمة متوقعة وهي موسمية تحصل مع بداية كل صيف ولولا إجراءات الحكومة لكانت المشكلة أكبر.

وأضاف: "توجهنا بقوة نحو صيانة المحطات وأكملناها قبل بداية الصيف، وسارعنا بإكمال العمل في المحطات قيد التنفيذ وافتتحنا واحدة بصلاح الدين"، لافتًا إلى أن "إنتاج الكهرباء وصل إلى 26 ألف ميجاوات بسبب إجراءات الحكومة".

وأكد السوداني أن الحلول المتوسطة المدى ستنهي أزمتي الكهرباء واستيراد الغاز، كما ستغني هذه الحلول العراق عن استيراد الغاز، مبينًا أن الشركات الإماراتية باشرت في 3 حقول والصينية قيد المباشرة، منوهًا إلى أن "عقود استثمار الغاز ستوفر 600 مليون متر مكعب قياسي".

وأشار السوداني إلى أن أزمة الكهرباء ستنتهي بعد الاستغناء عن الغاز المستورد خلال سنتين أو ثلاث، كاشفًا عن "اتفاق مع إيران على أن نعطي النفط الأسود مقابل الغاز"، معلنًا في الوقت ذاته "انتهاء أزمة الغاز المستورد المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية".