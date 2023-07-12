جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة إشرافه، على احتفالية جائزة الوسام الشرفي للتصدير، بالجزائر العاصمة، تحت شعار: "التزام، إنجازات، وآفاق"، حيث كرم 14 مؤسسة اقتصادية من مختلف الفئات، لتشجيع وتحفيز المصدرين الجزائريين.



وأضاف أن صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات سترتفع من 7 مليارات دولار إلى 13 مليار دولار نهاية العام الجاري.



وأشار إلى أنه وجه رئيس الحكومة الجزائرية بتنصيب المجلس الأعلى للمصدرين لتقديم التسهيلات والتحفيزات لهم.