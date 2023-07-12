رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقود جديدة بمنطقة السخنة الصناعية

كتب مدحت عادل

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، توقيع عدد من العقود النهائية داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر" لمشروعات في مجالات صناعة النسيج، وقطع غيار السيارات، ومحولات الطاقة الكهربائية، وذلك بعد الجولة الترويجية الناجحة التي قام بها وفد المنطقة الاقتصادية في الصين في مايو الماضي، على هامش الاحتفال بمرور 15 عامًا من التعاون مع "تيدا - مصر" شريك النجاح الأهم للمنطقة الاقتصادية بحضور اللواء/ عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وتشانج تشويانج، الوزير المفوض التجاري الصيني، وما لو، العضو المنتدب لبنك التنمية الصيني، واللواء وليد يوسف نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة للاستثمار والترويج، والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس المنطقة الاقتصادية وأحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة واللواء علاء عيد الكريم مستشار رئيس الهيئة لشئون الضرائب والجمارك.

وتضمنت العقود النهائية التي تم توقيعها اليوم مشروع China Construction Curtain Wall باستثمارات تقدر بنحو 10 ملايين دولار على مساحة 27000م2 ، وتوقيع عقد مع شركة ديو (مصر) لطباعة وصباغة المنسوجات باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار، على مساحة 20000م2، كما تم توقيع عقد لمشروع شركة Zaiyu لقطع غيار السيارات باستثمارات 2 مليون دولار على مساحة 20000م2 ، ومشروع لشركة Kang Dewei باستثمارات تقدر بنحو 3.2 مليون دولار على مساحة 20000م2، بالإضافة إلى عقد مع شركة Aoxiu للمنسوجات باستثمارات تقدر بنحو 25 مليون دولار أمريكي على مساحة 36067,8 م2.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، أن المشروعات الجديدة هي نتاج عمل متواصل وشراكة استراتيجية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، كما ثمن جهود المطور الصناعي "تيدا – مصر" لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف القطاعات المستهدفة وذات الاهتمام المشترك من قبل الجانبين، وأكد أن تيدا حققت استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار كما شهدت تواجدًا لنحو 140 شركة خلال الفترة الماضية؛ مشيراً إلى أن هناك فرص عديدة لمضاعفة هذه الاستثمارات خاصة بعد جولة وفد المنطقة الاقتصادية لدولة الصين في مايو الماضي والتي شهدت توقيع اتفاقيات وتبادل للرؤى أكد على مستقبل واعد وفرص جديدة أمام هذه الشراكة.

والجدير بالذكر أن وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قام بجولة ترويجية للفرص الاستثمارية المتاحة داخل دولة الصين شملت محادثات مع الشركات الصينية العاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وصناعات المنسوجات وغيرها، حيث إن الجولة شملت العاصمة الصينية بكين ومقاطعات جوانزو وتيانجين نتج عنها العديد من الفرص في المجالات ذات الاهتمام المشترك من قبل الجانبين.