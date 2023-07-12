رئيس اقتصادية قناة السويس: نستهدف جذب 1000 شركة صينية جديدة أكتوبر المقبل

كتب مدحت عادل

كشف وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تستهدف جذب نحو 1000 شركة جديدة للعمل في المنطقة الصناعية الصينية تيدا إلى جانب 130 شركة تعمل حاليا بالمنطقة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى تعقده منطقة تيدا الصناعية الصينية بالعين السخنة بمناسبة مرور 15 عاما على تواجد المنطقة الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقال وليد جمال الدين إن المنطقة الصناعية الصينية أثبتتْ جاذبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن تكون منصة للتصدير للدول المجاورة من خلال الاتفاقيات الدولية، وذلك بدعم من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تعتبر نموذج لتقريب المصانع العاملة في شرق آسيا إلى اسواقها بالمناطق المجاورة.

واوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر مكمل نجاح كبير لمبادرة الحزام والطريق لما تمتلكه من حوافز جمركية وقرب جغرافي من الأسواق المستهدفة، ونتوقع خلال الاعوام المائة المقبلة أن تكون المنطقة منصة لعدد من الصناعات الاستراتيجية المستهدفة ومن بينها المواد الفعالة وصناعة السيارات قطاعات صناعية أخرى مستهدفة.