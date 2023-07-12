ذهبت لمطروح.. "الداخلية" تكشف سبب تغيب فتاة الشرقية

محمود عبد الراضى

كشفت وزارة الداخلية سبب تغيب فتاة بالشرقية، بعدما نُشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تغيب إحدى الفتيات مُقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية.

بالفحص وباستدعاء والدة المتغيبة (ربة منزل) حضرت وبرفقتها كريمتها المُتغيبة، وبسؤالها قررت أنها أثناء تواجدها بمدينة مرسى مطروح خلال أجازة عيد الأضحى المبارك فوجئت بتغيب كريمتها عقب خروجها من منزل جدتها بتاريخ 29 يونيو 2023، وتم العثور عليها بتاريخ 1 يوليو الحالى بمدينة مرسى مطروح، حيث أنها ضلت الطريق أثناء العودة للمنزل ولم تتعرض لمكروه، وقيام عم المتغيبة بنشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعى للمساعدة فى العثور عليها، وبسؤال المتغبية أيدت ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.