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دولة عربية فاقت فيها الحرارة 49 درجة مئوية.. تعرف عليها

الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:19 ص
دولة عربية فاقت فيها الحرارة 49 درجة مئوية.. تعرف عليها سجلت مدينة البصرة أول المدن ضمن "الأشد حرارة" في العالم
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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سجلت مدينة البصرة جنوبي العراق، امس، أول المدن ضمن "الأشد حرارة" في العالم خلال الساعات 24 الماضية بحسب وكالة وكالة "شفق نيوز" العراقية التي نقلت عن محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت فيها البصرة أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب الجدول فإن منطقة "الحسين" في البصرة جنوبي العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 49.4 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة "بكسارة" في الجزائر وبواقع 48.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "القيصومة" في السعودية وبواقع 48.4 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "البويرة" في الجزائر رابعاً وبواقع 48.4 درجة مئوية، وجاءت منطقة " الشلف" في الجزائر خامساً بدرجة حرارة بلغت 48.3 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فأن منطقة "القالمة" في الجزائر جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 48.3 درجة مئوية، وجاءت منطقة " العمادية " في إيران، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 48 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة " قصبة دالتة" في المغرب ثامناً، بدرجة حرارة بلغت 47.9 درجة، كما جاءت مدينة "توزر" في تونس تاسعاً، بدرجة حرارة 47.9 درجة مئوية، كما جاءت منطقة "الفاو" جنوبي العراق عاشراً بدرجة حرارة 47.6 درجة مئوية، تليها "مطار فهد الدولي " في الدمام السعودية في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 47.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة "مطار البصرة الدولي" في العراق في المرتبة 12 بدرجة حرارة 47.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الناصرية" في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 47.5 درجة مئوية، تليها محافظة "الإحساء" في السعودية بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 47.4 درجة مئوية، تليها مدينة "بني ملال" في المغرب بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 47.4 درجة مئوية.


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