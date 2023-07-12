وقالت متحدثة باسم هيئة الإنقاذ البحرى الإسبانية -حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأربعاء، إنه تم الاستعانة بطائرة إنقاذ لكنها "لم تعثر على القوارب"، مضيفة أن خفر السواحل الإسبانى طلب أيضا من سفن أخرى في المنطقة أن تشارك فى عملية البحث.

من جانبها، قالت هيلينا مالينو المسئولة بمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية المعنية بشئون المهاجرين في تغريدة على موقع "تويتر" إن: "كل دقيقة مهمة للعثور على أكثر من 300 شخص على قيد الحياة على متن القوارب السنغالية، نحن بحاجة إلى مزيد من وسائل البحث وتعاون أكثر بين موريتانيا وإسبانيا والمغرب".

وكانت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية المعنية بشئون المهاجرين قد أعلنت أول امس الاثنين فقدان مئات المهاجرين كانوا على متن ثلاثة قوارب غادرت من "كافونتين" وهي بلدة ساحلية في جنوب السنغال على بعد نحو 1700 كيلومتر من "تينيريفي" إحدى جزر الكناري الإسبانية.