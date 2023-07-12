خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد.. انفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل، أهمية البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية، لافتة إلى أنه يتم تطبيق تشغيل البوابات كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الالكترونية او بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الالكترونية بباقى المحطات تجنباً لدفع لغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة .

وفيما يلى طرق استخدام البوابات.

1- الحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المحطة.

2- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.

3- لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.

4- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكارت.

5- الدخول بعد فتح الأبواب.

6- التوجه إلى الرصيف واستقلال القطار.

7- الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول.

8- تستخدم التذكرة مرة واحدة فقط للدخول والخروج يوم السفر.



خطوات دخول محطات السكة الحديد



خطوات دخول محطات السكة الحديد