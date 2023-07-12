حملة مكبرة للنظافة والإشغالات ورفع 243 طن قمامة بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

قاد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى اليوم حملة مكبرة للنظافة و التجميل و رفع الإشغالات على الطرق الرئيسية بمركز المحلة بمشاركة المهندس محمد السباعى، والمهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة و المهندس تامر عبد الباري مدير بناء و تنمية القرية و رؤساء الوحدات المحلية و مشرفى النظافة و البيئة و الإشغالات.

وأكد رئيس المدينة أن الحملة شهدت رفع تجمعات القمامة على الطرق الرئيسية بمداخل مدينة المحلة ( طنطا و المنصورة و كفر الشيخ ) و الطريق الدائرى و طريق المحلة / كفر الشيخ القديم و طريق المحلة / دمرو و طريق المحلة / قطور و طريق المحلة / الجابرية.

كما شهدت الحملة رفع العديد من الإشغالات للمحلات و الباعة الجائلين بالجزيرة الوسطى و جوانب الطرق، وسد العديد من الفتحات غير الشرعية على الطريق الدائرى و البدء فى دهان الأرصفة بطريق المحلة / المنصورة.

يذكر أنه تم رفع 243 طن خلال حملات النظافة التى تمت اليوم و زراعة 100 شجرة مثمرة على الطريق الزراعى المحلة / طنطا نطاق وحدة صفط تراب، كما تم تحرير 7 محاضر منهم 5 محاضر نظافة و 2 محضر إشغال بصفط تراب و شبراباب.