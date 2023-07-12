حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

كتبت أمنية الموجى

قررت النيابة العامة، حبس 5 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.