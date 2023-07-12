اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:49 م
أكرم القصاص
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حاكم مصرف لبنان المركزى يخضع لجلسة تحقيق أمام قاضى التحقيق الأول ببيروت

الأربعاء، 12 يوليو 2023 09:18 م
حاكم مصرف لبنان المركزى يخضع لجلسة تحقيق أمام قاضى التحقيق الأول ببيروت رياض سلامة
أ ش أ

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خضع حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة إلى جلسة تحقيق فى قضايا اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع أمام قاضى التحقيق الأول فى بيروت شربل أبو سمرا وذلك بحضور وكيله القانونى ورئيسة هيئة القضايا فى وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر.

 

يأتى ذلك ضمن نظر البلاغات المقدمة ضده وضد شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك والمقدمة من المحامى العام الاستئنافى فى بيروت القاضى رجا حاموش.


وقرر قاضى التحقيق القاضى شربل أبو سمرا إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزى واستدعاءه إلى جلسة أخى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال التحقيق.

 

 


رياض سلامة

مصرف لبنان المركزى

لبنان



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