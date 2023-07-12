تواصل فعاليات دورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية بسيناء 2023

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، تنفيذ التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في (خماسى كرة القدم)، تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، بمدينة العريش

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه أسفرت نتائج المباريات عن تعادل فريق هابى فاميلى مع مركز شباب المساعيد، وفوز فريق مركز شباب المساعيد على حى المساعيد، وفوز فريق هابى فاميلى على حى المساعيد، وصعود فريق مركز شباب المساعيد بفارق الأهداف.

يأتى ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بتشجيع وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة والمنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية داخل المحافظة .

قال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن هدف دوري الأندية الصغيرة هو تعزيز روح المنافسة الصحية وتعزيز قيم التعاون والانضباط والاحترام بين الشباب ، يشارك في الدوري الأندية الصغيرة المحلية والفرق التي تم تشكيلها من قبل الشباب المهتمين بالرياضة، ويتم تنظيم المباريات في الساحات الشعبية والملاعب والمنشآت الرياضية المتاحة في الحي.

وسبق وانطلقت منافسات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية إدارة الشيخ زويد في خماسي كرة القدم، وتمكن الفوز فريق الشيخ زويد علي فريق آبو طويلة، وفاز بالمباراة الثانية فريق الشلاق علي فريق قبر عميرة، وفاز بالمباراة الثالثة فريق الكوثر علي فريق المقاطعه وفي المباراة الرابعة فاز فريق الشيخ زويد علي فريق الشلاق.

ومن المقرر أن يتم تصفيات علي مستوي كل محافظة علي أن يعقبه لقاء نهائي مجمع على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المميزة من خلال الدوري لرعايتهم رياضيا ويهدف الدوري إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة ( ادارة تنمية الشباب )بمحافظة شمال سيناء ، ندوة توعوية، بعنوان كيفية التربية السليمة داخل الاسرة ، بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة، وتقام البرامج التدريبية والتثقيفية لأندية الفتاة والمرأة بمركز شباب الخربة في إطار حرص مؤسسة الشباب والرياضة على دعم تمكين المرأة والفتاة من خلال تقديم حزمة متنوعة من البرامج التدريبية والتثقيفية منها الندوة المعدة بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية

تناولت الدكتورة عزة حسن ، دكتورة الصحة النفسية بجامعة العريش، عدة محاور أهمها تحلى الفرد بالأخلاق الحميدة والتي نادت بها الكتب السماوية، والتي هي أهم قواعد بناء المجتمعات الصالحة وعلى أساسها تتقدم الأمم، حيث تناولت مفهوم الأخلاق السليمة والتمسك بها، موضحةً مفهوم التربية الإيجابية داخل الأسرة وأهمية دور الأسرة في تربية النشء وغرس القيم الأخلاقية في البناء لصلاح المجتمع.

وواصلت مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء، تنفيذ مبادرة « أندية النش لتلاميذ المدارس تحت شعار انت الأغلى»، داخل مدرسة الشهيد أحمد شحاتة التجربية اللغات بمدينة العريش، والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشئ بوزارة الشباب والرياضة «الإدارة العامة للتنشئة المدرسية»، بالتعاون مع التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لبناء وتنمية النشء بصورة مستمرة

يشار إلى أنه يشارك طلاب المدارس في مختلف الأنشطة لتوسيع قاعدة المستفيدين، وصقل المواهب للعمل على تكوين شخصية الطالب بصورة متوازنة في مختلف الجوانب ( الرياضية ــ الاجتماعية ــ الثقافية ــ الكشفية ــ الفنية ــ التطوعية )، طبقا ً لأهداف التنمية المستدامة و تحقيقا ً لرؤية مصر 2030

وتضمنت فعاليات المبادرة برامج ثقافية وفنية وأنشطة رياضية، وعددا من ورش العمل.