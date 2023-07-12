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تنسيق الجامعات 2023 .. فيديو توضيحي لطريقة التسجيل لاختبارات القدرات

الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:18 ص
تنسيق الجامعات 2023 .. فيديو توضيحي لطريقة التسجيل لاختبارات القدرات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكدت وزارة التعليم العالى ، أنه في إطار استعدادات الوزارة لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات الإلكترونية والوسائل التوضيحية التي من شأنها مساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.
 
وقال عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الفيديو التوضيحي الذي أعده المركز الإعلامي للوزارة يتضمن أسماء الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات بالإضافة إلى خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وكيفية التسجيل، مشيرًا إلى أنه يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي: https://youtu.be/-gcFrgIKZfY
 
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/7/2023.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.
 

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