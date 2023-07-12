تحرير 36 محضراً متنوعا لأصحاب المخابز والمحال التجارية ببيلا

كفر الشيخ – محمد سليمان

حررت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع إدارة التموين، 36 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية المخالفة وأصحاب المحال التجارية، بنطاق مركز بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، بمشاركة رؤساء القري، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 36 محضرا، منهم 25 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 20 محضرا تلاعب فى الموازين، و3 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف، ومحضرين نظافة أدوات العجين بالمخابز

وكما قامت الحملة بالتفتيش على المحال التجارية والمجازر والمطاعم بدائرة مركز بيلا، وأسفرت جهودها، عن تحرير 11 محضرا متنوعا منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، ومحضر نظافة.