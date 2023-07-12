تحريات لكشف ملابسات غرق شخص بترعة في أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة لكشف ملابسات انتشال جثة أحد الأشخاص، تعرض للغرق في ترعة صول بأطفيح، لكشف ملابسات الحادث، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد انتشال جثة شخص من ترعة صول في أطفيح، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لشاب تم تحديد هويته، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى مستشفى أطفيح المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.