تجديد حبس شخصين سرقا منزلًا بالإكراه فى مصر القديمة 15 يوماً

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة شقة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بالإكراه في منطقة مصر القديمة.وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط (شخصين) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول)من داخل مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالإكراه، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وكذا ضبط سلاح أبيض "المستخدم فى ارتكاب الواقعة"، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.