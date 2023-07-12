تاجر مخدرات يعترف بتوصيل البضاعة دليفرى بعد سقوطه فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه بمنطقة المنيب فى الجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، باستخدام دراجة بخارية فى التنقل بين عملائه، لتوصيل المخدر لهم، عقب التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن لقاءهم.

أضاف المتهم أنه حصل على المضبوطات من مسجل خطر، أرشد عن هويته لرجال المباحث، واعتياده تخزين المواد المخدرة بشقته في الجيزة، تمهيدا لترويجها بين عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإتجار عاطل بالمواد المخدرة، وتردده بين عدة مناطق في الجيزة لترويجها بين المتعاطين.

رصد رجال المباحث تحركات المتهم، فى المناطق التى يتردد عليها بين عملائه، وتمكنوا من ضبطه بمنطقة المنيب، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.