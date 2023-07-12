بدء فعاليات بطولة "العلمين بيتش سوكر" من غد وحتى 15 يوليو الجارى.. فيديو

كتب سمير حسنى

يشهد مهرجان العلمين الترفيهى، إقامة بطولة "بيتش سوكر" من 13 إلى 15 يوليو الجارى، ومن المقرر أن تضم البطولة العديد من نجوم كورة القدم في مصر.

تستضيف مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين، الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط تبدأ أولى فعاليات المهرجان يوم 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، كما تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم المهرجان.

وتقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.