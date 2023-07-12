انطلاق دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة بكفر الشيخ 23 يوليو

كفر الشيخ- محمد سليمان

تستعد مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لانطلاق مباريات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة، بمشاركة 24 فريقا على ملاعب مراكز الشباب ابتداء من يوم الأحد المقبل 23 يوليو، بعد تعميم التعديلات التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن التعديلات الأخيرة شملت الشروط السنية للاعبي الفريق المكون من 30 لاعبا، منهم 17 لاعبا مواليد 2001/ 2005 و3 لاعبين مواليد 2006/ 2007 ، و10 لاعبين مواليد 1995 /2000 وجاري تعديل الشروط علي الكشوف والكارتات المجمعة، كما أشار إلى ان الفرق ال 24 المشاركة، وهي "منية المرشد، شباس الملح، شباس الشهداء، كفر مجر، سنهور المدينة، محلة دياي، منية جناج، لاصيفر، أبو زيادة، شباس عمير، نشرت، ميت الديبة، المنشأة الكبرى، مسير، روينة، الروضة، منشأة عباس، دمرو، الرملة، الخادمية، الفيروز، فرج الكبرى، الكوم الطويل، الربع ".

وأعدت الإدارة العامة للشباب اجتماع ضم مشرفي الشباب بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب لتعميم التعديلات الأخيرة و مناقشة آخر المستجدات قبيل الانطلاق، بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية.