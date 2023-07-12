

وأعرب الوزير الأمريكي عن شكره لألمانيا على دعمها القوي لأوكرانيا بما في ذلك المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية، بحسب بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.



كما ناقش الوزيران الوضع في غرب البلقان ومواجهة التحديات التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية والالتزام المشترك بالسلام والأمن العالميين.



جدير بالذكر أن اليوم اجتمع قادة دول حلف الناتو للتأكيد على دعم أوكرانيا وتعزيز الردع والدفاع للحلف وتستمر قمة الناتو حتى الأربعاء.