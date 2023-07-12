المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنوفية يتابع سير العمل بقطاع التموين الطبي

المنوفية - محمد فتحى

قام اليوم الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية ،بمتابعة ميدانية و تفقد لسير العمل بمخازن التموين الطبي و الصيدليات يرافقه الدكتور سامي الدحدوح مدير المستشفي التخصصي و العلاج الفندقي، و الدكتور هيثم بدر مدير العيادات الخارجية، و الدكتورة سحر النعمانى مدير التموين الطبي و الصيدليات، و الأستاذ ماهر مرقس مدير العلاقات العامة والإعلام، و الأستاذ محمد فارس مدير الأمن الداخلي.

وأكد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأنه يحرص علي المتابعة الميدانية لسير و إنتظام العمل خلال ساعات العمل اليومية لكافة الإدارات و الوحدات داخل المستشفيات الجامعية و ليس الاعتماد على التقارير اليومية التي ترفع من مختلف الإدارات، و هو ما يعطى رؤية واضحة لوضع خطط تحسين الآداء و تطوير الخدمة الطبية.

وخلال الجولة تابع الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية العمل بمخازن التموين الطبي و الصيدليات و منها مخازن الأدوية و المستهلكات و المستلزمات الطبية المختلفة و التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي الذي يكفي لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفقا لسياسة مستشفيات جامعة المنوفية في هذا الشأن، كما تابع سيادته صرف الادوية للمرضي من صيدليات نفقة الدولة و التأمين الصحي.

وتفقد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية العمل الجاري في مبني العيادات الخارجية الجديد الذي سيجمع العيادات الخارجية بالكامل و كذلك خدمات اليوم الواحد في مبني مجمع واحد و ذلك في إطار متابعة أعمال التحديث و التطوير للبنية التحتية بالمستشفيات الجامعية و مناقشة مهندسي الشركة المنفذة للمشروع في معوقات العمل.

وأكد علي انه سيكون هناك متابعة مستمرة لحين الانتهاء من هذا المبني الذي سيمثل إضافة قوية في خدمة المرضي المترددين علي العيادات الخارجية.

كما تم متابعة العمل بالمطبخ المركزي بالمستشفيات الجامعية في وقت إعداد و توزيع وجبات الغذاء علي المرضي و الأطقم الطبية و ذلك بحضور درويش المليجي مدير إدارة التغذية.