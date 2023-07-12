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الكنيسة تحتفل اليوم بعيد القديسين بطرس وبولس

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:26 ص
الكنيسة تحتفل اليوم بعيد القديسين بطرس وبولس عيد القديسين بطرس وبولس
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو بعيد القديسين بطرس وبولس، حيث يذكر التاريخ أنهما قتلا على يد الإمبراطور الرومانى نيرون أثناء التبشير بالمسيحية هناك، ويفطر الأقباط بعد صوم زاد عن الشهر ويرفعون صلاة القداس وطقس اللقان.
 
قصة الاستشهاد
 
وتذكر الروايات التاريخية أن القديس بطرس قتل "مصلوبًا" حوالى العام 64 للميلاد على تلّة Vaticanus وهى إحدى التلال السبعة لمدينة روما القديمة ومنهاجاء اسم الفاتيكان، حيث بُنيت الكنيسة على اسمه "القديس بطرس"، في حين استشهد القديس بولس بقطع رأسه فى العام 67 فى المنطقة التى تسمى الينابيع الثلاثة خارج أسوار المدينة.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القديسين بطرس وبولس



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