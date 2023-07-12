الكشف على 491 حالة بقافلة جنوب الوادى لقرية القصر بنجع حمادي

نظمت جامعة جنوب الوادي قافلة طبية بقرية القصر التابعة لمركز نجع حمادي،

في إطار قوافل جامعة جنوب الوادي الطبية، برعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قال الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة، إن القافلة قدمت خدماتها لـ 591 حالة في تخصصات الباطنة، و الرمد، العظام، الأنف الأذن والحنجرة، و النساء، والأطفال، والجلدية، والنفسية والعصبية، وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضح نصاري، أن متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قاموا بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.